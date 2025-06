Tui meldet etwas höhere Nachfrage nach Sommerreisen

thg schrieb vor 1 Stunde

DÜSSELDORF/HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reisekonzern Tui meldet nach zuletzt verzögerten Buchungen wieder eine verbesserte Nachfrage für den Sommer. "Anfang Juni haben wir in Deutschland rund 60 Prozent des Sommers verkauft, etwas mehr als letztes Jahr zu dem Termin", sagte Vorstandschef Sebastian Ebel der "Rheinischen Post" laut einer Vorabmeldung vom Freitag. Für Spanien und Portugal habe der Konzern schon 90 Prozent seiner Kapazität verkauft. "Mallorca wird wieder der Renner, da wird es knapper."



Anfang Mai hatten die Sommerbuchungen bei Tui noch ein Prozent niedriger gelegen als ein Jahr zuvor. In Großbritannien hatte der Konzern bis dahin zwar praktisch genauso viele Sommerurlaube verkauft wie ein Jahr zuvor, doch der deutsche Markt hinkte dem Vorjahreswert noch drei Prozent hinterher. Ebel hatte dies mit einem schwachen Buchungseingang während der Osterferien begründet und eine Aufholjagd angekündigt.



Dass Tui derzeit Sonderangebote für den Sommer bewirbt, liegt laut Ebel nicht daran, dass der Konzern zu viele Hotelbetten eingekauft habe: "Unsere im vergangenen Jahr eingekauften Pakete bleiben stabil im Preis", sagte er. "Wer da zeitig gebucht hatte, hat oft bereits einen Frühbucherrabatt bekommen und kann nun froh sein."



Allerdings stelle Tui jetzt viele weitere Reisen zusammen, weil diverse Hotels Nachlässe gewährten. "Es gibt also attraktive Angebote aus der Türkei, Ägypten oder auf die Kanaren, aber nur wenige Schnäppchen auf Mallorca." Besonders große Nachfrage gibt es laut Ebel für Kreuzfahrten: "Der Boom bei Kreuzfahrten ist stark und nachhaltig. Wir sehen ein signifikantes Wachstum."



Unterdessen meldet der Konzern eine rückläufige Nachfrage nach Reisen in die Vereinigten Staaten. "Tui hat kein besonders großes USA-Geschäft, aber wir merken teilweise Verschiebungen", sagte Ebel. Im Trend lägen etwa Kanada und die Karibik. "Weil der Euro aufwertet, buchen immer mehr Bürger für Herbst/Winter günstiger gewordene Reisen zu diesen Zielen sowie in die Golfstaaten oder nach Südostasien."



In der anlaufenden Sommersaison merken die Reisenden die Abwertung des US-Dollar laut Ebel hingegen noch nicht beim Buchen. Denn Tui habe die nötigen Währungen schon im Herbst eingekauft oder ihren Kurs abgesichert.



An seinen Prognosen für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September hält der Manager fest. So soll der Umsatz um fünf bis zehn Prozent steigen. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) soll um sieben bis zehn Prozent wachsen./stw/he