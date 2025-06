MSCI-World-Outperformer: 1 Buffett-Strategie-Aktienfonds, der 200 € monatlich in 1.674.529 € verwandeln könnte

Ein MSCI-World-Indexfonds kann langfristig ein gutes Basisinvestment sein. In US-Dollar gerechnet hat der Weltindex seit 1970 bis heute insgesamt 3.789,7 Prozent zugelegt, was einer annualisierten Rendite von 6,83 Prozent entspricht. Wer damals beispielsweise 10.000 US-Dollar investiert hat, besitzt heute 388.967 US-Dollar (06.06.2025).

Langfristig sorgt der Zinseszinseffekt dafür, dass jeder Prozentpunkt an Mehrrendite zu einem deutlichen Vermögensunterschied führt. So ergibt eine Verzinsung von zwei Prozent jährlich über 30 Jahre am Ende lediglich 81,1 Prozent Gesamtperformance . Am Aktienmarkt mit einer realistischen Rendite von sieben Prozent sind es hingegen schon 661,2 Prozent .

Ausnahmeinvestoren

Einigen Investoren wie Warren Buffett ist es gelungen, noch besser abzuschneiden.

Auch wenn seine Durchschnittsrendite von 19,9 Prozent selbst für viele professionelle Investoren unerreichbar bleibt, gibt es dennoch immer wieder Fondsmanager, die mit seiner Methode den MSCI-World-Index übertreffen.

Einer von ihnen ist der Amerikaner Kristian Heugh.

Der studierte Volkswirt mit CFA-Zertifizierung arbeitet seit 2001 für Morgan Stanley Investment Management und betreut seit 2010 den Morgan Stanley Global Opportunity Fund, mit dem er seitdem die Märkte outperformt.

Er folgt Warren Buffetts Anlageprinzipien und setzt vor allem auf wachstumsstarke Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, hohen Kapitalrenditen, robusten Geschäftsmodellen und attraktiver Bewertung. Er verzichtet hingegen auf überbewertete Aktien und Unternehmen, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Kriterien verfehlen. Kristian Heugh bevorzugt außerdem, ähnlich wie Warren Buffett, ein relativ fokussiertes Portfolio, das sich derzeit aus 34 Werten zusammensetzt.

Seit Fondsauflage am 30.11.2010 konnte er bisher eine Gesamtperformance von 622,24 Prozent erzielen, was einer annualisierte n Rendite von 14,6 Prozent entspricht.

Quelle: fondsdiscount.de

Damit übertrifft er sogar den MSCI-World-Index, der im gleichen Zeitraum in US-Dollar gerechnet nur etwa 224,16 Prozent zugelegt hat (06.06.2025).

Wie viel ein Sparplan einbringen könnte

Eine hohe Durchschnittsrendite von 14,6 Prozent hilft über einen langen Zeitraum, ein großes Vermögen auszubauen.

Wer beispielsweise 200 Euro monatlich zurücklegt und die Summe von 2.400 Euro einmal jährlich investiert, spart über 34 Jahre 81.600 Euro an und profitiert vom Zinseszinseffekt, der so ein Vermögen von 1.674.529 Euro hervorbringt. Dies entspricht einem Gesamtertrag von 1.592.929 Euro.

Eigene Darstellung

Auch hier zeigt sich wieder, dass die jährlichen Erträge mit der Zeit exponentiell steigen. Liegen sie anfangs bei nur 350 Euro, sind es am Ende pro Jahr 213.029 Euro.

Eigene Darstellung

Weitere Fondsdetails

Der MS Global Opportunity Fund wurde in Luxemburg aufgelegt, verwaltet insgesamt 14,8 Milliarden US-Dollar (06.06.2025), thesauriert seine Erträge, investiert weltweit in unterbewertete Qualitätsunternehmen, ist bereits ab einer Mindestanlagesumme von 250 Euro auch über die Börse handelbar und wird derzeit von Morningstar mit vier von fünf Sternen ausgezeichnet.

Fazit

Der Morgan Stanley Global Opportunity Fund übertrifft mit Warren-Buffett-Strategie den MSCI-World-Index. Über einen langen Zeitraum kann so auch aus nur 200 Euro monatlich ein Millionenvermögen entstehen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion, Ressort Anlageprodukte

