RENK Group - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 06.06.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von RENK Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +125,43 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um +8,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +43,04 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei RENK Group auf +364,99 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,55 % geändert.

RENK Group Aktien Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,59 % 1 Monat +43,04 % 3 Monate +125,43 % 1 Jahr +220,55 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,82 Mrd.EUR wert.

Mit einem letztlich wenig bewegten Freitag hat der Dax bei seinem guten Lauf eine weitere Gewinnwoche verbucht. Der deutsche Leitindex gab um 0,08 Prozent auf 24.304,46 Punkte nach. Damit blieb er in Schlagdistanz zum Rekord von gut 24.479 Zählern, …

Die internationalen Aktienmärkte präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht zulegt, verzeichnen andere deutsche Indizes Verluste. In den USA hingegen zeigen die Börsen eine starke Performance.

Rüstungswerte bleiben auch am Freitag ein zentrales Thema am deutschen Aktienmarkt. Nach der Rekordrally gingen Anleger zu Wochenschluss dazu über, Gewinne mitzunehmen, was im Tagesverlauf zunahm. Kursbewegende Nachrichten gab es nicht. Für den …

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.