Die 25. CIFIT wird im September 2025 in Xiamen stattfinden.

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Symposium-Veranstaltung zur Förderung von

Guangzhou zieht breite internationale Beteiligung an



Die 25. China International Fair for Investment and Trade

(https://www.chinafair.org.cn/CifitSystem/index/#/) (CIFIT), die weltweit größte

Messe für Investitionen und Chinas einzige Veranstaltung auf nationaler Ebene,

die sich mit Investitionen in beide Richtungen befasst, wird vom 8. bis 11.

September 2025 in Xiamen, China, stattfinden.



Am 3. Juni fand in Guangzhou, China, ein spezielles Werbesymposium statt, an dem

über 90 Mitglieder des diplomatischen Korps, offizielle

Investitionsförderungsagenturen und bilaterale Kammern aus 43 Ländern und

Regionen teilnahmen. Europäische Länder wie Ungarn, Belgien, Österreich, Spanien

und Polen haben sich neben Ländern aus anderen Regionen wie Singapur, den

Philippinen, der Türkei, Usbekistan und Tansania aktiv an der Veranstaltung

beteiligt, was die wachsende internationale Reichweite der CIFIT unterstreicht.

An der Veranstaltung nahmen auch fast 100 Delegierte multinationaler Unternehmen

wie Johnson & Johnson, Pfizer, IBM und Nestlé sowie chinesische Unternehmen aus

verschiedenen Branchen teil, die auf der Suche nach internationalen

Kooperationen waren. Da Großbritannien in diesem Jahr als Ehrengastland

bestätigt wurde, hat das CIFIT eine stärkere Beteiligung europäischer Länder

angezogen. Dem Vertreter Großbritanniens zufolge arbeitet Großbritannien nun eng

mit dem CIFIT-Organisator zusammen, um das Ehrengastlandprogramm zu planen, das

zu besseren Ergebnissen führen soll.





