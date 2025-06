Heute am 06.06.2025: Apple Aktie im Spotlight

Am heutigen Handelstag konnte die Apple Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,13 % im Plus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Apple in den letzten drei Monaten Verluste von -19,12 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Apple Aktie damit um +0,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,41 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -27,30 % verloren.

Apple Aktien Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,09 % 1 Monat +0,41 % 3 Monate -19,12 % 1 Jahr -1,96 %

Informationen zur Apple Aktie

Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,67 Bil. wert.

