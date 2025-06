Trump: Fed soll Zinsen senken nach (Fake-)Arbeitsmarktdaten!

Nach den wieder einmal fragwürdigen US-Arbeitsmarktdaten fordert US-Präsident Trump, dass die Fed doch die Zinsen senken solle - aber an den Märkten wird das Gegenteil gespielt: die Renditen steigen deutlich, weil die Erwartung, dass die Fed wirklich die Zinsen senkt, zurück geht (daher fällt heute Gold). Die Arbeitsmarktdaten leicht besser als erwartet, die Stundenlöhne höher - das ist nicht gerade eine Steilvorlage für sinkende Zinsen. Aber wieder wurden die Daten der beiden Vormonate deutlich nach unten revidiert - wie bisher in jedem Monat, seit Trump US-Präsident ist. Aufgrund dieser so unzuverlässigen US-Arbeitsmarktdaten werden Billionen an den Finanzmärkten bewegt - eigentlich ein absoluter Wahnsinn. A propos Wahnsinn: Trump scheint nicht mit Elon Musk sprechen zu wollen, obwohl dieser aus guten Gründen eingeknickt ist..

