Internationale Teilnehmerzahl übersteigt 10.000, Hosted Buyer Program setzt neue Branchenmaßstäbe!

SHANGHAI, 6. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Am 2. April endete die auf einer Fläche von 400.000 Quadratmetern stattfindende HOTELEX 2025 im National Exhibition and Convention Center (Shanghai) mit 284.581 Besuchern. Die Zahl der internationalen Besucher stieg im Vergleich zum Vorjahr um 34,2 % auf 12.447, was die wachsende Rolle der HOTELEX als wichtiger globaler Knotenpunkt für das Hotel- und Gaststättengewerbe unterstreicht.

Ein herausragendes Highlight in diesem Jahr war der Erfolg des HOTELEX 2025 Hosted Buyer Program, das über 200 hochkarätige Einkäufer aus Malaysia, Südkorea, Kasachstan, Hongkong (China), Brasilien und dem Vereinigten Königreich auf die Messe brachte. Diese Einkäufer, die wichtige Branchen wie Luxushotelgruppen, Marken-Gastronomieketten, Importvertriebe und regionale Beschaffungsagenturen vertreten, führten intensive Geschäftsgespräche mit erstklassigen Ausstellern. Dank maßgeschneiderter Partnervermittlung, sorgfältig zusammengestellten Terminplänen und engagierten Dienstleistungen ermöglichte das Programm effiziente, hochwertige Interaktionen und eröffnete konkrete internationale Beschaffungsmöglichkeiten. Der Erfolg hat die Position der HOTELEX als weltweit führende Plattform für die Hotellerie und Gastronomie weiter gefestigt.

Mit Blick auf die HOTELEX 2026, die vom 30. März bis zum 2. April im National Exhibition and Convention Center (Shanghai) stattfinden wird, erwartet die Branche neue Innovationen, erweiterte Kooperationen und eine breitere globale Beteiligung. Bitte bleiben Sie auf dem Laufenden – wir freuen uns darauf, Sie im nächsten Jahr begrüßen zu dürfen.

Stand-Anfrage:

Alex.ni@imsinoexpo.com

Medienkooperation & Hosted Buyer Program:

Lizzy.chen@imsinoexpo.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2704904/CKCK7485.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/erfolgreicher-abschluss-der-hotelex-2025-internationale-teilnehmerzahl-ubersteigt-10-000--hosted-buyer-program-setzt-neue-branchenmaWstabe-302475589.html