UBS kritisiert neue Kapitalanforderungen als 'extrem'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS übt heftige Kritik an einzelnen Maßnahmen des Bundesrats zur Stabilisierung der Banken. Sie lehnt die vorgeschlagene Erhöhung der Kapitalanforderungen "entschieden" ab. Denn diese sei "extrem", teilte UBS am Freitagabend in Zürich mit.

Diese Änderungen würden zu Kapitalanforderungen führen, die weder verhältnismäßig noch international abgestimmt seien. Basierend auf den Ergebnissen für das erste Quartal 2025 und der von der Bank angestrebten Kernkapitalquote würde UBS AG zusätzliches hartes Kernkapital (CET1) in Höhe von rund 24 Milliarden US-Dollar benötigen, falls die Empfehlungen so umgesetzt werden, wie sie der Bundesrat am Freitag kommuniziert hat.