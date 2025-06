Anschnallen! Preisexplosion bei Silber. Silberpreis nun rasant auf 50 USD?

Zäumen wir das Pferd zunächst von der charttechnischen Seite auf. Der untere 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis lässt deutlich die Formation eines ansteigenden Dreiecks erkennen. Die Oberseite des Dreiecks wurde dabei vom eingangs genannten Widerstandsbereich 34 US-Dollar / 35 US-Dollar gebildet. Diese Formationen sind aus bullischer Sicht überaus gern gesehen, werden sie doch nicht selten über einen aufwärtsgerichteten Ausbruch aufgelöst. Und wenn dieses dann auch noch in Richtung des vorherrschenden Trends – in diesem Fall Aufwärtstrend - passiert, ist das umso besser.

Anhand der Eckdaten der Formation hätte Silber ein theoretisches Preispotenzial von etwa 8 US-Dollar. Sprich; Silber könnte rasch in den Preisbereich von 43 US-Dollar vordringen; wobei es im Bereich von 40 US-Dollar / 42 US-Dollar einen vorgelagerten Widerstand gibt. Bekanntlich ist Silber in der Lage, unfassbare Aufwärtsdynamik zu entwickeln, sodass es bei den 43 US-Dollar nicht bleiben muss. Auch ein Durchmarsch auf 50 US-Dollar ist nicht auszuschließen. Die nächsten Tage könnten allerdings noch einmal zu einer Zitterpartie werden, denn der Ausbruch und das Kaufsignal müssen sich nun manifestieren und bestätigen.

Preisexplosion bei Silber bahnte sich an

In zurückliegenden Kommentaren wurde an dieser Stelle immer wieder die enorme Brisanz der Gold-Silber-Ratio thematisiert. Die Ratio lag über eine längere Zeit hinweg im dreistelligen Bereich bzw. knapp unter 100. Zum einen dokumentierte das Niveau der Ratio die enorme Stärke des Goldpreises. Zum anderen deutete sie ebenso ein enormes Nachholpotenzial des Silberpreises an, denn als langfristiger Durchschnittswert der Ratio gilt 60. Nun kann sich die Ratio natürlich über verschiedene Wege „normalisieren“. Doch ein Einbruch des Goldpreises ist vor dem Hintergrund der Gemengelage und bei allen Konsolidierungstendenzen nicht auszumachen. Bleibt noch die Möglichkeit, dass sich die Gold-Silber-Ratio „normalisiert“, indem Silber den Turbo zündet. Und vor diesem Szenario könnten wir nun stehen.

Momentum könnte zugunsten von Silber kippen

Silber stand zuletzt im Schatten von Gold, obgleich es sich nicht schlecht entwickelte. Gold hatte das Momentum auf seiner Seite und zog das Interesse auf sich. Die veritable Rekordjagd des Goldpreises auf 3.500 US-Dollar dokumentiert das eindrucksvoll. Sollten sich nun jedoch Ausbruch und Kaufsignal bei Silber bestätigen, könnte dieses Momentum in Richtung Silber kippen. Das Nachholpotenzial des Silberpreises ist, wie bereits thematisiert, enorm.

US-Anleiherenditen und US-Dollar als Stolperfallen für die Silberrallye

Die Entwicklungen am Anleihe- und am Devisenmarkt sollte man genau verfolgen. So stiegen die für die Betrachtung wichtigen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen wieder auf über 4,5 Prozent. Der US-Dollar stabilisierte sich zuletzt. Der wichtige US-Dollar-Index befindet sich in der Bodenbildung. Eine neue Greenbackstärke wäre dem Silberpreis nicht sonderlich zuträglich.

Zusammengefasst – Silberpreis könnte nun durchstarten

Die Chancen auf eine dynamische Rallye des Silberpreises waren in den letzten Monaten wohl nie größer, als jetzt. Silber löste ein starkes Kaufsignal aus, das sich nun jedoch manifestieren muss. Unter fundamentalen Aspekten befindet sich Silber bereits seit längerer Zeit in einer Defizitphase. Auch dieser Aspekt sollte nicht außer Acht gelassen werden. Schaut man sich die Konstellationen von Brent Öl (sh. aktuellen Kommentar), Kupfer (sh. aktuellen Kommentar) und anderen Märkten an, kommt man nicht umhin, festzustellen, dass Silber die aktuell wohl heißeste Wette im Rohstoffbereich ist.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

