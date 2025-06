Nvidia-Quartalszahlen – neue Seitwärtsstrategien

Nvidia (ISIN US67066G1040) meldete sich vergangene Woche weiterhin hohen Umsatzwachstum (+69 Prozent auf 44,1 Mrd. US-Dollar) zurück und übertraf damit die Prognosen für Q1. Der Nettogewinn zog um 26 Prozent auf 18,8 Mrd. US-Dollar an, die operative Marge ermäßigte sich dabei auf immer noch stattliche 49,1 Prozent (Q1-2024: 64,6 Prozent). CEO Huang erklärte, dass die aktuellen US-Exportbestimmungen chinesischen Markt de facto geschlossen hätten. Ohne diese Einschränkungen und einer entsprechenden Abschreibung auf Vorräte in Höhe von 4,5 Mrd. US-Dollar hätte der Gewinn je Aktie 0,96 statt 0,76 US-Dollar betragen. Wer auf dem aktuellen Niveau einen defensiven Einstieg in den Weltmarktführer für KI-Hochleistungschips sucht, kann sich mit Zertifikaten gegen moderate Schwächen sichern und attraktive Seitwärtsrenditen erzielen.

Discount-Strategien mit 14,3 oder 18,2 Prozent Puffer (September/Dezember)