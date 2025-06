Wie diese kaum bekannte US-Aktie vom Atom-Boom profitiert

So ein Unternehmen gibt es an der Börse nur ein Mal. Centrus Energy hat sich als eine der wenigen Marktführer in einem hochgradig spezialisierten Bereich etabliert: die Anreicherung von Uran für die nukleare Energieversorgung. Die US-Amerikaner sind das weltweit einzige börsennotierte Unternehmen in diesem Sektor.

Bank of America (BofA) hat die Aktie jetzt in die Coverage aufgenommen und eine Kaufempfehlung für das Unternehmen ausgesprochen – Kursziel:160 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 22 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.