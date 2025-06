SG packt die Profiteure des Konjunkturpakets in einen Index

Deutschland hat viele Baustellen – mit einem 500 Mrd. Euro schweren Investitionsprogramm will die neue Bundesregierung die physische und digitale Infrastruktur auf Vordermann bringen und außerdem Klimaschutz, Bildung und Forschung fördern. Ziel ist, die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu erhöhen. Flankiert wird das Herkulesprojekt von der EU, die sich auf die europäische Verteidigungsfähigkeit und deren Infrastruktur konzentriert. Das auf zwölf Jahre angelegte Investitionsprogramm unter Aussetzung der Schuldenbremse ist nicht weniger als ein Paradigmenwechsel in der deutschen Fiskal- und Ausgabenpolitik. Die Investitionen könnten für ein deutliches Wirtschaftswachstum sorgen, weil sie etwa den Unternehmen der Bau- und Infrastruktur-Branche die Auftragsbücher füllen. Die SG hat sich auf die Suche nach den Unternehmen gemacht, die von der Nachfrage der öffentlichen und in Folge auch der privaten Haushalte in Deutschland profitieren könnten und diese über das Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index (DE000FA0Z5Z0) investierbar gemacht.

Equal-Weight-Ansatz mit 40 Unternehmen