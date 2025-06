Gerresheimer: Übernahmespekulationen könnten für den Rebound sorgen

Bei Gewinnwarnungen entwickelt sich der Düsseldorfer Verpackungsspezialist zum Wiederholungstäter - und wird dafür von Anlegern und Analysten in dieser Woche kräftig abgestraft. Die Aktie fiel zum Wochenstart von über 64 Euro auf unter 50 Euro, und erholte sich auch in den darauffolgenden Tagen nicht von ihrem Kurssturz. Stattdessen hagelte es Kritik und Downgrades von Analystenhäusern.

Bank of America (BofA) senkte das Kursziel für die Aktie auf 55 Euro hat ihr Rating von Kaufen auf Halten herabgestuft. Die Bank sieht die Gewinnprognosen des Unternehmens aufgrund schwacher Nachfrage im Bereich Moulded Glass (Formglas) sowie sinkender Nachfrage in anderen Bereichen kritisch und bemängelt die geringe Zukunfts­sichtbarkeit der Erträge. Zudem steht das Vertrauen in das Management nach den wiederholten Enttäuschungen laut BofA-Analysten stark in Frage.

Die Gerresheimer-Aktie war in den vergangenen Jahren auch wegen des Booms bei Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly in das Rampenlicht gerückt. Der MDAX-Konzern stellt die Pens für die begehrten Spritzen her.

Doch auch das konnte die Aktie in dieser Woche nach der dritten Gewinnwarnung in diesem Jahr nicht vor dem Absturz bewahren. Die Analysten von Barclays verbannten Gerresheimer von ihrer europäischen Top 20 Small und Mid-Cap-Liste.

Auch Warburg-Analyst Christian Ehmann zeigt sich ernüchtert: "Bedenken hinsichtlich der Umsetzung, schwache kurzfristige Dynamik und unklare Ergebnisse der Integration lassen uns vorerst zurückhaltend sein. Solange die Margenentwicklung und die strategische Positionierung nach Bormioli nicht klarer erkennbar sind, sehen wir kurzfristig nur begrenztes Aufwärtspotenzial." Ehmann kürzt sein Kursziel fast um die Hälfte, von 106 auf 55 Euro.

Andere Experten sehen viele Hausaufgaben für die zweite Jahreshälfte. "Um das angeschlagene Investorenvertrauen zu stärken und den Fokus wieder auf die positiven Langfristperspektiven zu lenken, muss Gerresheimer im 2. Halbjahr liefern", schreibt Thomas Maul von der DZ Bank.

Eventuell müssen Investoren jedoch gar nicht auf eine operative Trendwende warten bevor sich der Kurs wieder erholt. Der Kursverfall von 25 Prozent innerhalb weniger Tage könnte nämlich die Übernahmespekulationen rund um Gerresheimer neu entfachen. Der US-Investor KKR hatte mit einem Konsortium mit Warburg Pincus im März ein nicht-bindendes Angebot in Höhe von fast 90 Euro je Aktie abgegeben, fast doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs.

KKR hat sich inzwischen aus dem Verfahren zurückgezogen. Warburg Pincus arbeitet derzeit mit KPS Capital Partners an einem Angebot. Das dürfte nach dieser enttäsuchenden Woche allerdings wohl deutlich kleiner ausfallen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 14,17USD auf Nasdaq OTC (06. Juni 2025, 16:03 Uhr) gehandelt.