Thyssenkrupp plant U-Boot-Sparte an die Börse: Chancen und Herausforderungen!

Thyssenkrupp plant, seine U-Boot-Sparte Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) bis 2025 an die Börse zu bringen. Im Rahmen dieser Abspaltung sollen 49 Prozent der Anteile an TKMS direkt an die Aktionäre von Thyssenkrupp verteilt werden. Dies wurde von Konzernvorstand Volkmar Dinstuhl auf einem Firmenevent in Kiel bekannt gegeben. Die neue Holding-Gesellschaft wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet, und eine außerordentliche Hauptversammlung wird über die Details entscheiden. Die Pläne stoßen auf positive Resonanz am Markt, was sich in einem Anstieg der Thyssenkrupp-Aktie widerspiegelt.

TKMS, die unter dem neuen Markennamen firmiert, bündelt alle Aktivitäten der Marinesparte und hat sich als Weltmarktführer im Bereich nicht-nuklearer U-Boote etabliert. Das Auftragsbuch ist bis in die 2040er Jahre gefüllt, mit einem Gesamtvolumen von etwa 18 Milliarden Euro. Die Aufträge umfassen unter anderem den Bau von U-Booten für die Deutsche Marine und Norwegen. TKMS-Chef Oliver Burkhard betont, dass der Börsengang vor allem der Kapitalbeschaffung dienen soll, wobei ein Einstieg des Bundes als mögliche Option diskutiert wird.