Elon Musk vs. Donald Trump: Tesla-Aktie stürzt um 14,3% – Drama pur! Der Streit zwischen Elon Musk und Donald Trump hat zu einem dramatischen Rückgang der Tesla-Aktie geführt, die am Donnerstag um 14,3 Prozent fiel und damit einen Verlust von etwa 152 Milliarden US-Dollar an Börsenwert erlitten hat – der größte …