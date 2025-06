EZB senkt Zinsen: Märkte reagieren verhalten – Was bedeutet das für Anleger?

Die Märkte zeigen sich zurückhaltend gegenüber der jüngsten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB), die den Einlagenzinssatz um 0,25 Prozentpunkte auf zwei Prozent senkte. Diese Entscheidung, die bereits im Vorfeld von vielen Analysten erwartet wurde, ist eine Reaktion auf die rückläufige Inflation in der Eurozone, die im Mai erstmals unter die Marke von zwei Prozent fiel und bei 1,9 Prozent lag. EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte, dass die Maßnahmen zur Steigerung von Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur das Wirtschaftswachstum ankurbeln könnten. Die Inflationsprognose für 2026 wurde auf 1,6 Prozent gesenkt, was auf eine stabilere Preisentwicklung hindeutet.

Trotz der positiven Nachrichten reagierten die europäischen Börsen nur verhalten. Der Euro Stoxx 600 stieg um 0,7 Prozent, während der DAX leicht im Plus notierte. Der Euro selbst erreichte mit 1,1495 US-Dollar den höchsten Stand seit sechs Wochen, gab jedoch im weiteren Verlauf wieder nach und notierte zuletzt bei 1,1443 Dollar. Die Marktreaktionen waren gedämpft, da die EZB signalisierte, dass der aktuelle Zinssenkungszyklus sich dem Ende nähert, was von Analysten als Hinweis auf eine mögliche Stabilisierung der Geldpolitik interpretiert wurde.