Aufschwung nach Krise: Heidelberger Druckmaschinen plant Stellenabbau und Wachstum

Heidelberger Druckmaschinen AG zeigt nach einem schwierigen Geschäftsjahr 2024/25, in dem der Umsatz um fünf Prozent auf 2,28 Milliarden Euro fiel und der Nettogewinn um 87 Prozent auf nur fünf Millionen Euro einbrach, erste Anzeichen der Erholung. Der Rückgang war vor allem auf hohe Sonderbelastungen durch einen geplanten Personalabbau zurückzuführen. Um die Profitabilität zu steigern, plant das Unternehmen, über 450 Stellen am Standort Wiesloch-Walldorf abzubauen, was zu Einsparungen von über 100 Millionen Euro führen soll.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 erwartet Heidelberger Druck einen leichten Umsatzanstieg auf etwa 2,35 Milliarden Euro. Diese Prognose liegt zwar unter den Erwartungen der Analysten, doch das Management zeigt sich optimistisch, insbesondere aufgrund der positiven Auftragslage und der hohen Nachfrage, die von der Branchenmesse China Print im Mai ausgeht. Der Auftragseingang stieg im vergangenen Jahr um rund sechs Prozent auf 2,43 Milliarden Euro, was auf eine stabilere Marktposition hinweist.