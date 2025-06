Ölpreise steigen leicht: Handelskonflikt und Arbeitsmarkt treiben Kurse an! Am Freitag stiegen die Ölpreise leicht und setzten damit die Gewinne vom Vortag fort. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete zuletzt 65,62 US-Dollar, was einem Anstieg von 28 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der …