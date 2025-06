Trump und Merz: Freundschaftliche Wende in den deutsch-amerikanischen Beziehungen!

US-Präsident Donald Trump empfing den neuen deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz bei dessen Antrittsbesuch im Weißen Haus überraschend freundlich. In einer Pressekonferenz im Oval Office bezeichnete Trump Merz als "respektierten" und "guten Mann" und versprach eine "großartige Beziehung" zwischen den USA und Deutschland. Besonders bemerkenswert war Trumps Lob für die deutschen Verteidigungsanstrengungen, die er zuvor kritisiert hatte. Themen wie die Meinungsfreiheit in Deutschland und die AfD, die von US-Regierungsvertretern angesprochen wurden, blieben während des Treffens unerwähnt.

Für Merz war der Besuch eine Bewährungsprobe, da Trump in der Vergangenheit anderen Staatsoberhäuptern, wie dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, unangenehme Momente beschert hatte. Merz kam mit dem Ziel, eine persönliche Beziehung zu Trump aufzubauen und die beiden Länder näher zusammenzubringen. Die Gespräche konzentrierten sich auf den Ukraine-Konflikt und die Verteidigungsausgaben innerhalb der NATO. Trump äußerte sich positiv zu den deutschen Rüstungsinvestitionen und zeigte sich optimistisch, dass die Kämpfe in der Ukraine irgendwann enden würden.

Merz hatte Trump bereits in einem früheren Telefonat nach Deutschland eingeladen, und Trump signalisierte, dass er die Einladung annehmen wolle. Merz erschien ohne Dolmetscher, was als vertrauensbildende Maßnahme gewertet wurde. Kritische Themen, wie die Vorwürfe zur Meinungsfreiheit in Deutschland, wurden nicht angesprochen, was Merz zuvor als "übergriffig" bezeichnet hatte.

Insgesamt war das Treffen von einer positiven Atmosphäre geprägt, die darauf hindeutet, dass Merz eine neue Ära der deutsch-amerikanischen Beziehungen einleiten möchte, während er gleichzeitig die Herausforderungen, die vor beiden Ländern liegen, im Blick behält.

