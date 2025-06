Tui meldet Boom bei Sommerbuchungen: Spanien und Kreuzfahrten im Trend!

Der Reisekonzern Tui hat eine positive Entwicklung bei den Sommerbuchungen gemeldet, nachdem es zuvor zu Verzögerungen gekommen war. Vorstandschef Sebastian Ebel gab in einem Interview mit der "Rheinischen Post" bekannt, dass Anfang Juni in Deutschland über 60 Prozent der Sommerkapazitäten verkauft wurden, was eine leichte Steigerung im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Besonders stark ist die Nachfrage für Reisen nach Spanien und Portugal, wo bereits 90 Prozent der Kapazitäten verkauft sind. Mallorca bleibt ein beliebtes Ziel, jedoch wird es dort knapper.

Im Mai lagen die Buchungen noch um ein Prozent unter dem Vorjahresniveau, was Ebel auf einen schwachen Buchungseingang während der Osterferien zurückführte. Um die Nachfrage zu steigern, bietet Tui Sonderangebote an, die jedoch nicht auf einen Überhang an Hotelbetten zurückzuführen sind. Ebel betonte, dass die Preise für im Vorjahr eingekaufte Pakete stabil bleiben und Frühbucher von Rabatten profitieren können. Tui hat zudem neue Reisen zusammengestellt, da viele Hotels Nachlässe gewähren, insbesondere für Ziele wie die Türkei, Ägypten und die Kanaren.