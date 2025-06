Gerresheimer AG: Stimmrechtsanteile steigen – Dividende drastisch gekürzt!

Am 6. Juni 2025 veröffentlichte die Gerresheimer AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die die europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie von Finanzinstrumenten. Ricky C. Sandler, eine natürliche Person, war der Mitteilungspflichtige, der am 2. Juni 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritt.

Die Gesamtstimmrechtsanteile von Sandler belaufen sich nun auf 5,33 %, bestehend aus 2,78 % direkten Stimmrechten und 2,54 % aus Finanzinstrumenten. Dies stellt eine Erhöhung im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der die Anteile bei 4,17 % lagen. Die Stimmrechte sind hauptsächlich über Equity Swaps strukturiert, die bis 2030 laufen.