Deutsche Konsum REIT-AG: Stimmrechtsanteile sprunghaft verändert!

Am 5. Juni 2025 veröffentlichte die Deutsche Konsum REIT-AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens. Der Emittent, mit Sitz in Potsdam, Deutschland, verzeichnete eine Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte, die nun bei 4,61 % liegt, im Vergleich zu 7,12 % in der letzten Mitteilung. Der Hauptverantwortliche für diese Mitteilung ist die Lotus FamilyInvest AG aus Innsbruck, Österreich.

Die Mitteilung zeigt, dass die Lotus FamilyInvest AG durch den Erwerb von Stimmrechten am 28. Mai 2025 eine Schwellenberührung von 3 % erreicht hat. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt nun 50.351.091, wobei die Lotus FamilyInvest AG 2.322.421 Stimmrechte direkt hält, was 4,61 % entspricht. Es wurden keine weiteren Instrumente oder Stimmrechte in Form von Finanzinstrumenten gemeldet.