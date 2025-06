UBS kritisiert Bundesrat: Kapitalanforderungen gefährden Stabilität!

Die UBS, eine der größten Banken der Schweiz, hat scharfe Kritik an den geplanten Maßnahmen des Bundesrats zur Stabilisierung des Bankensektors geübt. Insbesondere lehnt die Bank die vorgeschlagene Erhöhung der Kapitalanforderungen entschieden ab, da sie diese als "extrem" und nicht international abgestimmt erachtet. Laut UBS würde die Umsetzung der neuen Regelungen dazu führen, dass die Bank zusätzlich rund 42 Milliarden US-Dollar an hartem Kernkapital (CET1) vorhalten müsste. Davon entfallen 24 Milliarden auf die UBS AG und 18 Milliarden auf die übernommene Credit Suisse.

Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) hat den zusätzlichen Kapitalbedarf für die UBS auf insgesamt rund 26 Milliarden US-Dollar beziffert, wobei die neuen Bestimmungen frühestens in zehn Jahren in Kraft treten dürften. Eine wesentliche Änderung betrifft die vollständige Eigenmittelunterlegung ausländischer Tochtergesellschaften, die etwa 23 Milliarden US-Dollar ausmachen. Diese Regelung war von der UBS heftig bekämpft worden. Eine Erleichterung gibt es jedoch bei den Anforderungen an das Fremdkapital, da der Bedarf an sogenannten AT1-Anleihen um 8 Milliarden US-Dollar sinkt.

Die Auswirkungen der neuen Anforderungen auf die Finanzierungskosten der UBS sind noch unklar. Zwei Gutachten des EFD schätzen die jährlichen Mehrkosten auf 640 Millionen bis 1,3 Milliarden US-Dollar. UBS erhält Zeit, um das zusätzliche Eigenkapital aufzubauen, da das Gesetz voraussichtlich nicht vor 2028 in Kraft tritt und eine Übergangsfrist von mindestens 6 bis 8 Jahren vorgesehen ist. Die Behörde geht davon aus, dass UBS den Kapitalaufbau idealerweise ohne externe Kapitalaufnahme und ohne übermäßige Einschränkungen beim Wachstum oder den Ausschüttungen bewältigen kann.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 29,46EUR auf Lang & Schwarz (07. Juni 2025, 13:00 Uhr) gehandelt.