RWE startet Aktienrückkauf: Was bedeutet das für die Zukunft des Unternehmens?

Am 5. Juni 2025 veröffentlichte die RWE Aktiengesellschaft eine Kapitalmarktinformation, die den Beginn eines Aktienrückkaufprogramms bekanntgab. Dieses Programm wurde bereits zuvor am 18. Dezember 2024 angekündigt und betrifft mehrere Tochtergesellschaften der RWE, darunter die RWE Supply & Trading GmbH UK Branch und die RWE Generation UK plc. Im Rahmen des Rückkaufprogramms erwarb die Computershare Trustees Limited, als unabhängiger Treuhänder, insgesamt 2.457 Aktien der RWE Aktiengesellschaft. Der durchschnittliche Kaufpreis betrug 28,38 GBP pro Aktie, was zu einem Gesamtbetrag von etwa 69.732,88 GBP führte. Die Transaktionen fanden ausschließlich an der Frankfurter Wertpapierbörse statt. Detaillierte Informationen zu den Käufen sind auf der Website der RWE im Bereich „Investor Relations“ verfügbar.

Zusätzlich gab die RWE Aktiengesellschaft am 6. Juni 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Zahlungsberichten gemäß § 116 WpHG heraus. Diese Berichte werden am 13. Juni 2025 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache veröffentlicht und sind auf der Unternehmenswebsite zugänglich.