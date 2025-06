Drama in der Luft: Ryanair-Flug landet nach Unwetter-Notfall in Memmingen!

Ein schweres Unwetter in Süddeutschland führte am Mittwochabend zu dramatischen Turbulenzen für eine Ryanair-Passagiermaschine, die von Berlin nach Mailand unterwegs war. Das Flugzeug, mit 179 Passagieren und 6 Crew-Mitgliedern an Bord, musste aufgrund der extremen Wetterbedingungen eine Sicherheitslandung am Flughafen Memmingen einlegen. Während des Fluges gegen 20:25 Uhr erlitten sieben Passagiere und ein Besatzungsmitglied Verletzungen, darunter ein zweijähriges Kind mit Prellungen, eine Frau mit einer Kopfplatzwunde und eine weitere Passagierin, die über Rückenschmerzen klagte. Die betroffenen Personen wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Der Kapitän der Maschine forderte medizinische Hilfe an, und die Landung in Memmingen verlief planmäßig. Die meisten Passagiere konnten ihre Reise noch in der Nacht mit Bussen nach Mailand fortsetzen, während ein Ersatzflug am nächsten Morgen bereitgestellt wurde. Das Luftamt Südbayern genehmigte keinen Weiterflug der Maschine in der Nacht.