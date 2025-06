Bundesanleihen unter Druck: EZB signalisiert Zinspause – was jetzt?

Am Donnerstag erlebten die Kurse deutscher Bundesanleihen einen deutlichen Rückgang, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) signalisiert hatte, dass sie eine Zinspause in Betracht zieht. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,66 Prozent auf 130,25 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,58 Prozent anstieg. Die EZB hatte zuvor die Leitzinsen im Euroraum zum achten Mal seit Juni 2024 gesenkt, wobei der Einlagensatz um 0,25 Prozentpunkte auf 2,0 Prozent gesenkt wurde. EZB-Präsidentin Christine Lagarde deutete jedoch an, dass die Zinssenkungen vorerst beendet sein könnten, was von Analysten als Signal für eine Stabilisierung der Geldpolitik interpretiert wurde. Investmentstratege Roelof Salomons von Blackrock kommentierte, dass die EZB wenig Hinweise auf zukünftige Zinssenkungen gegeben habe, was die Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs verstärke.

Am Freitag stiegen die Kurse der Bundesanleihen leicht an, wobei der Euro-Bund-Future um 0,07 Prozent auf 130,40 Punkte zulegte und die Rendite zehnjähriger Anleihen auf 2,56 Prozent fiel. Trotz schwächer als erwarteter Industriedaten, die einen Rückgang der deutschen Industrieproduktion im April zeigten, wertete Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen die Situation positiv. Er glaubt, dass die deutsche Industrie den Tiefpunkt hinter sich gelassen hat, gestützt durch bessere Auftragszahlen und eine verbesserte Stimmung im Ifo-Geschäftsklima.

Im weiteren Verlauf des Freitags gaben die Anleihen jedoch einen Teil ihrer Gewinne wieder ab, als positive US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht wurden. Diese zeigten, dass im Mai mehr Arbeitsplätze geschaffen wurden als erwartet, was die Märkte verunsicherte. Analyst Thomas Altmann wies darauf hin, dass die starken Lohnzuwächse in den USA die Federal Reserve dazu bewegen könnten, ihre Zinspolitik zu überdenken.

Insgesamt bleibt die Situation am deutschen Anleihenmarkt angespannt, da die EZB und die US-Notenbank Fed weiterhin unter Druck stehen, ihre geldpolitischen Entscheidungen in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld zu treffen. Die kommenden Tage könnten entscheidend sein, um zu sehen, wie sich die Märkte auf die anstehenden wirtschaftlichen Indikatoren und geldpolitischen Signale einstellen.

