Die AT&S AG, mit Sitz in Leoben, Österreich, ist ein führendes Unternehmen in der Herstellung von Leiterplatten und Systemtechnik. Die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts ist ein wichtiger Schritt für die Transparenz gegenüber Investoren und der Öffentlichkeit. Der Bericht kann über die offiziellen Links auf der Unternehmenswebsite abgerufen werden: In deutscher Sprache unter [diesem Link](https://ats.net/download/jahresfinanzbericht-2024-25-esef/?wpdmdl=44700&refresh=6841899264a0e1749125522) und in englischer Sprache unter [diesem Link](https://ats.net/en/download/annual-financial-report-2024-25-esef/?wpdmdl=44701&refresh=684186faa46cc1749124858).

Am 5. Juni 2025 veröffentlichte die AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG ihren Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2024/25. Die Bekanntmachung erfolgte über den EQS News-Service, der als Plattform für die Verbreitung von Finanzinformationen dient. Der Bericht ist gemäß § 124 des Börsegesetzes (BörseG) erstellt worden und steht sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache zur Verfügung.

Die Veröffentlichung des Berichts kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen in der Branche optimistisch wahrgenommen wird. Analysten und Investoren erwarten, dass die neuen Produktionswerke, die in den kommenden Wochen hochgefahren werden, zu einem positiven Nachrichtenfluss und damit zu verbesserten Geschäftszahlen führen werden. Diese Entwicklungen könnten das Vertrauen in die finanzielle Stabilität von AT&S stärken und Bedenken hinsichtlich einer möglichen Insolvenz zerstreuen.

Die AT&S AG hat sich in den letzten Jahren als ein bedeutender Akteur im Bereich der Hochtechnologie etabliert, insbesondere in der Fertigung von hochkomplexen Leiterplatten für verschiedene Anwendungen, darunter auch in der Automobil- und Telekommunikationsindustrie. Die strategischen Investitionen in neue Produktionskapazitäten sind Teil der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens, die darauf abzielt, die Marktposition zu festigen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.

Insgesamt wird die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts als ein positives Signal für die Anleger angesehen, da sie Einblicke in die finanzielle Gesundheit und die zukünftigen Perspektiven des Unternehmens bietet. Die AT&S AG bleibt somit ein Unternehmen, das im Fokus der Investoren steht, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Produktionssteigerungen und die damit verbundenen Geschäftschancen.

Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,61 % und einem Kurs von 17,24EUR auf Tradegate (06. Juni 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.