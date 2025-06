Wolftank Group sichert sich 50 Millionen Euro für Umweltprojekte in Italien!

Die Wolftank Group AG, ein führender Anbieter von Umweltlösungen, hat kürzlich ein bedeutendes Auftragspaket im Gesamtwert von über 50 Millionen Euro für Umweltprojekte in Italien bekannt gegeben. Diese Aufträge stärken die Marktposition des Unternehmens und untermauern die mittelfristigen Wachstumsprognosen.

Ein zentraler Auftrag wurde an das Tochterunternehmen Petroltecnica vergeben, das in Kooperation mit einem italienischen Großkonzern ein umfangreiches Bodensanierungsprojekt in Süditalien durchführen wird. Der Auftrag hat ein Volumen von über 20 Millionen Euro und eine Laufzeit von 24 Monaten. Zudem wurden zwei bestehende Dreijahresverträge mit Italiana Petroli S.p.A. verlängert, die Umweltservices und Notfallmaßnahmen umfassen. Der Gesamtwert dieser Rahmenverträge beläuft sich auf etwa 30 Millionen Euro.