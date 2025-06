Alarm bei DHL: Verdächtiges Paket löst Hautverletzungen bei Mitarbeitern aus!

In einem Verteilzentrum des Logistikunternehmens DHL in Langenzenn bei Nürnberg sind mindestens zwölf Mitarbeiter aufgrund von Hautverletzungen erkrankt. Die Situation wurde durch den Fund eines verdächtigen Pakets ausgelöst, das am Vormittag entdeckt wurde. Bei den betroffenen Mitarbeitern klagten mehrere über gesundheitliche Beschwerden, was dazu führte, dass sieben von ihnen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Polizei und Feuerwehr wurden umgehend alarmiert, und das Gebäude wurde vorsorglich geräumt. Eine Polizeisprecherin betonte, dass für die Bevölkerung keine Gefahr bestehe.

Erste Ermittlungen ergaben, dass an mehreren Paketen Anhaftungen eines weißen Pulvers festgestellt wurden. Gefahrstoff-Experten nahmen Proben, um die Substanz zu analysieren. Unklar blieb zunächst, ob die Pulveranhaftungen die Ursache für die Hautverletzungen sind oder ob sie von außen an die Pakete gelangt sind. Die Pakete stammten zudem nicht von demselben Absender, was die Ermittlungen komplizierte.