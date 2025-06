Mustang Energy sichert sich 80% Beteiligung an Uranprojekten in Saskatchewan! Mustang Energy Corp. hat am 3. Juni 2025 zwei strategische Optionsvereinbarungen mit Thunderbird Resources Ltd. abgeschlossen, um eine ungeteilte 80%ige Beteiligung an Mineral-Konzessionsgebieten im Athabasca-Becken in Nord-Saskatchewan zu erwerben. …