Revolution in der Onkologie: Neues KI-Konsortium für präzisere Krebsforschung

Onco-Innovations Ltd. hat bekannt gegeben, dass seine Tochtergesellschaft Inka Health Corp. eine strategische Initiative zur Gründung eines globalen Konsortiums ins Leben ruft, das den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in der Onkologie fördern soll. Diese Initiative, genannt „Predicting Oncology Outcomes using Multimodal AI“ (PROmAI), zielt darauf ab, führende Pharmaunternehmen, akademische Einrichtungen und Datenwissenschaftler in einer vorwettbewerblichen Zusammenarbeit zu vereinen. Ziel ist es, die prädiktive Modellierung in der Krebsforschung und -entwicklung zu verbessern und innovative Ansätze für klinisch relevante KI zu entwickeln.

Durch die Schaffung eines vertrauenswürdigen Umfelds für interdisziplinäre Forschung will das Konsortium den Fortschritt hin zu personalisierten, kosteneffektiven und ergebnisorientierten Krebsbehandlungen beschleunigen. Zudem soll PROmAI Standards für Transparenz und Vertrauenswürdigkeit von KI in der medizinischen Forschung entwickeln, um glaubwürdige und ethisch fundierte KI in der klinischen Arzneimittelentwicklung zu definieren.

Paul Arora, Mitbegründer von Inka Health, hebt hervor, dass die nächste Generation von KI in der Medizin nicht nur durch Algorithmen, sondern auch durch deren Integration in die komplexen Realitäten der Arzneimittelentwicklung und Patientenversorgung definiert wird. PROmAI ist ein wichtiger Schritt, um Inka Health als zentralen Akteur in der interdisziplinären Innovation in der Onkologie zu etablieren.

Die Initiative befindet sich derzeit in der Gründungsphase, und formelle Gespräche mit potenziellen Gründungsmitgliedern sind im Gange. Weitere Ankündigungen werden folgen, sobald wichtige Teilnehmer ihre Beteiligung bestätigen.

Inka Health ist ein KI-gestütztes Analyseunternehmen, das die onkologische Forschung durch die proprietäre Plattform SynoGraph revolutioniert. Diese Plattform nutzt kausale Inferenz, um Krebspatienten zu identifizieren, die am wahrscheinlichsten auf bestimmte Behandlungen ansprechen, und fördert so die Präzisionsmedizin. Onco-Innovations Ltd. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiert hat und über eine exklusive Lizenz für eine patentierte Technologie zur Behandlung solider Tumore verfügt.

Die Onco-Innovations Limited Registered Shs Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,965EUR auf Tradegate (06. Juni 2025, 22:27 Uhr) gehandelt.