Scout24: Analysten-Liebling mit starkem Wachstum und KI-Fokus!

JPMorgan hat die Aktien von Scout24 mit der Einstufung "Overweight" und einem Kursziel von 141 Euro bewertet. In der aktuellen Analyse der europäischen Internetbranche zählt Scout24 zu den Favoriten des Analysten Marcus Diebel. Trotz einer positiven Kursentwicklung bleiben die Aussichten für den Sektor vielversprechend. Scout24 ist zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank verzeichnet.

Am 5. Juni 2025 fand die ordentliche Hauptversammlung der Scout24 SE in München statt, auf der die Aktionäre mehreren wichtigen Beschlussvorschlägen zustimmten. Die Dividende wurde um 10 % auf 1,32 Euro je Aktie erhöht, was die vierte aufeinanderfolgende zweistellige Anhebung darstellt. Dies reflektiert das erfolgreiche Geschäftsjahr 2024, in dem Scout24 ein zweistelliges Umsatzwachstum und eine überproportionale Steigerung des EBITDA erzielte.