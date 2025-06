Bilfinger SE: Morgan Stanley und JPMorgan erhöhen Stimmrechtsanteile!

Am 6. Juni 2025 veröffentlichte die Bilfinger SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Die Mitteilung informiert über signifikante Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, das seinen Sitz in Mannheim hat.

Die Mitteilung enthält mehrere wichtige Punkte. Zunächst wird bekannt gegeben, dass Morgan Stanley am 2. Juni 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritt. Der aktuelle Stimmrechtsanteil von Morgan Stanley & Co. International plc beträgt nun 3,00 %, was eine Erhöhung im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der der Anteil bei 2,94 % lag. Zudem hält Morgan Stanley Instrumente, die weitere 1,95 % der Stimmrechte repräsentieren, was zu einem Gesamtanteil von 4,95 % führt.