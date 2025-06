Stimmrechtsänderungen bei SURTECO GROUP SE: Wichtige Infos für Investoren!

Am 6. Juni 2025 veröffentlichte die SURTECO GROUP SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die mehrere bedeutende Änderungen in der Struktur der Stimmrechte des Unternehmens dokumentiert. Die Mitteilung wurde über den EQS News-Service verbreitet und enthält Informationen über den Erwerb und die Veräußertung von Stimmrechten sowie Änderungen in der Gesamtzahl der Stimmrechte.

Laura Kohl meldete am 30. Mai 2025 einen Wegfall der Stimmrechte, was zu einem neuen Gesamtstimmrechtsanteil von 0,00 % führte, während der vorherige Anteil bei 56,87 % lag. Tobias Pott hingegen meldete am 4. Juni 2025 einen Stimmrechtsanteil von 0,38 %, was ebenfalls eine Reduzierung im Vergleich zu vorherigen Mitteilungen darstellt. Hermann Dethleffsen berichtete von einer Zurechnung aufgrund einer Testamentsvollstreckung, die den Stimmrechtsanteil von 56,87 % bestätigte. Alina Schürfeld schließlich gab an, dass der Stimmrechtsanteil ebenfalls bei 56,87 % liegt, was auf eine Erbengemeinschaft zurückzuführen ist.

Die Gesamtzahl der Stimmrechte der SURTECO GROUP SE beträgt 15.505.731. Die Mitteilungen verdeutlichen, dass die Veränderungen in den Stimmrechten sowohl durch persönliche als auch durch geschäftliche Entscheidungen beeinflusst wurden, die in den letzten Wochen stattfanden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die SURTECO GROUP SE durch die aktuellen Stimmrechtsmitteilungen eine signifikante Umstrukturierung ihrer Stimmrechtsverhältnisse erlebt hat. Diese Veränderungen sind für Investoren und Marktbeobachter von Bedeutung, da sie die Kontrolle und Einflussnahme auf das Unternehmen betreffen. Die Transparenz dieser Mitteilungen unterstreicht die regulatorischen Anforderungen, die an börsennotierte Unternehmen gestellt werden, um die Integrität des Marktes zu gewährleisten.

Die SURTECO GROUP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 16,35EUR auf Tradegate (06. Juni 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.