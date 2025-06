DAX steigt (noch) nicht wegen Friedrich Merz

Partytime beim Deutschen Aktienindex – die 25.000 ist in Sicht wo Anfang April noch die 15.000 merklich näher lag. Doch Friedrich Merz sollte den DAX besser nicht als Indikator nehmen. Sein Rekord ist weniger die Stärke des CDU-Manns als die Schwäche des amerikanischen Präsidenten. Umgekehrt wird vielmehr ein Schuh draus. Sollte Merz mit seiner Koalition nicht liefern, könnten speziell in der zweiten und dritten Reihe Hoffnungen platzen und erhoffte Umsätze und Gewinne ausbleiben.

Es ist buy europe

Gerade der deutsche Aktienmarkt hat zuletzt profitiert vom Motto „sell america and buy europe“. Der DAX bei rund 24.000 Zählern war keine Sonderleistung der Koalitionsverhandlungen, sondern ein Resultat der monetären Verschiebung aus den USA in Richtung der stärksten Volkswirtschaft Europas“, so Thomas Soltau vom Smartbroker. Ohnehin lassen Europas Aktienmärkte die lange dominierenden US-Börsen seit wenigen Monaten deutlich hinter sich – und das nicht leise, sondern mit Stil und Abstand. „Der Euro Stoxx 50 beendete das erste Quartal mit einem Plus von acht Prozent, während der S&P 500 fünf Prozent verlor“, rechnen die Experten vom Lynx-Broker vor.

Europe rauft sich zusammen

Während sich Washington im politischen Dauerfeuer selbst lähmt, besinnt sich Europa auf Pragmatismus und Handlungsfähigkeit. Deutschland etwa wagte eine überfällige Reform der Schuldenbremse – international gefeiert wie ein neues Wirtschaftswunder. „Abzulesen war dies an der Performance von Aktien wie Deutz, Rheinmetall und Renk in Deutschland oder auch Strabag und Steyr in Österreich als damit zusammenhängende Titel“, erläutert Vanyo Walter von RoboMarkets. Aber auch im Bereich Tech ist in Europa nicht alles hinter dem Mond. Statt bunter Apps und Plattformökonomien geht es um handfeste Verbesserungen: Umsätze steigern, Kosten senken, Prozesse verschlanken. SAP ist hier Vorreiter und zeigt, dass Europas KI-Strategie ebenso profitabel wie nachhaltig sein kann. Sogar beim Thema Zölle meldete SAP jüngst, dass man bei Abwicklungen sogar gesucht sei mit seinen Diensten.

EuroStoxx günstiger als USA

Zu guter Letzt hilft dem DAX, dass Europa billiger ist als die USA. Fundamental betrachtet ist Europa attraktiv bewertet: „Gegenüber US-Aktien beträgt der Bewertungsabschlag rund 30 Prozent – ein historisch hohes Niveau“, so Experte Walter. Ende 2024 erreichte dieser Abschlag ein rekordverdächtiges Ausmaß, das viel Raum für Aufholpotenzial bietet. Während sich die US-Konjunktur zunehmend eintrübt, zeigt Europas Wirtschaft erste Erholungszeichen – ein weiterer Rückenwindfaktor. Noch gravierender: Seit der Pandemie floss Kapital im großen Stil in die USA.

Die Differenz zwischen dem Anlagevolumen der Ausländer in den USA und dem Anlagevolumen der Amerikaner im Ausland beläuft sich auf sagenhafte 16 Billionen Dollar – ein Ungleichgewicht, das so nicht von Dauer sein muss. Die Zahlen unterstreichen also – DAX-Rekorde darf sich Friedrich Merz nicht ans Rever heften. Wo er wirklich glänzen könnte, wären neue Rekorde in MDAX oder SDAX in den kommenden Jahren. Denn dort sitzen die Firmen aus dem Maschinenraum der Bundesrepublik, die wirklich von besserer Politik profitieren würden und wesentlich höhere prozentuale Umsatzerlöse in Deutschland erzielen. Doch bis diese Indizes der zweiten Reihe neue Rekorde liefern muss noch viel passieren.