Organspende-Register verfehlt Ziel

BERLIN (dpa-AFX) - Im Ringen um mehr Organspenden mahnt die Deutsche Stiftung Patientenschutz bessere Aufklärung und Mitwirkungsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger an. Es sei enttäuschend, dass die staatlichen Angebote dazu unzureichend seien, sagte Vorstand Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur zum Tag der Organspende am (heutigen) Samstag. So verfehle das zentrale Online-Register zur Spendenbereitschaft sein Ziel meilenweit.

"Den Menschen wird die Eintragung viel zu kompliziert gemacht", sagte Brysch. Daher müssten - wie 2020 vom Bundestag beschlossen - auch Pass- und Ausweisstellen an das Register angebunden werden. "Der Blockadehaltung der Landesregierungen gegen bestehendes Gesetz ist ein Ende zu setzen."