Insa-Umfrage Merz gewinnt an Beliebtheit Friedrich Merz (CDU) ist laut einer neuen Umfrage in den ersten Wochen seiner Kanzlerschaft in der Gunst der Wählerinnen und Wähler gestiegen. In einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild am Sonntag" gaben 36 Prozent an, …