Geyers Marktkommentar DAX – So viel Harmonie ist ja kaum zum aushalten Der DAX hat sich in der vergangenen Woche weitgehend unbeeindruckt von den Regierungsgesprächen in den USA gezeigt. Auch der Zwist zwischen Trump und Musk war nur am Rande des Handels ein Thema. Die Indikatoren befinden sich weiterhin im überkauften Bereich, was bei dieser Marktkonstellation...