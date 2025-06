Wechsel von Bellingham-Bruder zu BVB perfekt

bernola schrieb heute 15:42

Was soll man bei dem (Adeyemi) sehen ?? Dass er wie so oft Elfer schinden will, dass er Traumpässe nicht verwerten kann weil er diese technisch nicht mitnehmen bzw. annehmen kann... man Butch, hör endlich mit dieser Leier auf wie gut doch ein Adeyemi ist........ der ist nun mal nicht mehr als Durchschnitt !!