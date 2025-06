Haier Vision für Jugend und Nachhaltigkeit

PARIS, 8. Juni 2025 /PRNewswire/ -- In einem mutigen Schritt zur Förderung eines integrativen Wachstums und zur Einbindung der jüngeren Generation hat Haier, die weltweit führende Marke für Haushaltsgroßgeräte, in Paris offiziell den Haier Fans Cup ins Leben gerufen. Damit markiert Haier einen strategischen Meilenstein in der Weiterentwicklung seiner globalen Sportmarketing-Vision.

Der Haier Fans Cup fand während der zweiwöchigen Dauer des weltberühmten Tennisturniers Roland Garros (French Open) statt und brachte vielversprechende Tennisspieler unter 14 Jahren aus ganz Frankreich zu einem Tag voller spannender Wettkämpfe und kultureller Highlights zusammen. Diese Initiative war mehr als nur ein Jugendturnier: Sie verdeutlichte die Vision von Haier, Sport als Brücke zwischen Generationen, Regionen und gemeinsamen Zielen zu nutzen.