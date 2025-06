innovative Bootstechnologien zur Stärkung der Schifffahrtsbranche

Zu den „Spitzentechnologien" auf dem Messegelände zählen auch die derzeit beliebten „unbemannten Boote". Die autonome Navigationstechnologie unbemannter Boote entwickelt sich rasch in Richtung erhöhter Intelligenz, besserer Koordination und besserer Umweltverträglichkeit.

SHANGHAI, 9. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Angesichts des Wandels in der Schifffahrtsbranche im Rahmen der „Dual-Carbon"-Ziele wird die China Shanghai International Boat Show 2026 den Einsatz von rein elektrischen Booten, Hybrid-Elektrobooten, Brennstoffzellen-Elektrobooten, Schiffsbatterien sowie international fortschrittliche Produkte und Technologien wie Batteriemanagement, intelligente Schiffsausrüstung, Radar, Navigation und Ortung, Kommunikation und Sicherheit präsentieren.

Die CIBS2026 konzentriert sich auf die neuesten Technologien für unbemannte Boote, wie die tiefgreifende Integration von KI, Kommunikationstechnologien und kollaborativen Netzwerken. Sie schafft eine Plattform zur zentralisierten Präsentation von Spitzentechnologie, fördert die Anwendung, Transformation und Umsetzung wissenschaftlicher und technologischer Errungenschaften und erforscht aktiv innovative Anwendungsmodelle.

Die CIBS2026 setzt die im Jahr 2025 begonnene Zusammenarbeit mit ICOMIA fort. Der ICOMIA gehören 38 nationale Verbände der Sportbootindustrie, 54 kooperative Mitgliedsorganisationen, etwa 90 % der Unternehmen der Sportbootindustrie und ein globaler Industriewert von 300 Milliarden USD an. Ihre regionalen Vertretungen befinden sich im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten, in Südafrika, Malaysia und Australien.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird CIBS2026 erstklassige Ressourcen bündeln, um Ausstellern dabei zu helfen, die Anforderungen und Trends der Überseemärkte besser zu verstehen, die innovativen Errungenschaften der chinesischen Bootsindustrie auf dem Weltmarkt zu bewerben, das stetige Wachstum des Auslandsgeschäfts zu fördern und „Made in China" zu den „bevorzugten Produkten" der Verbraucher weltweit zu machen.

Im Jahr 2025 kamen insgesamt 2.820 Facheinkäufer aus 117 Ländern und Regionen der Welt auf das Messegelände – ein Anstieg von 35 % im Vergleich zu 2024 (diese Daten werden mit The Lifestyle Show Shanghai 2025 und Tourism Plus Shanghai 2025 geteilt).

Die Bootsindustrie ist eine moderne, umfassende Industrie, die technische Ausrüstungen für die Volkswirtschaft und das Freizeitleben der Menschen auf dem Wasser bereitstellt. Sie ist ein strategischer Wirtschaftszweig und eine wichtige Stütze für den umfassenden Wassertourismus des Landes. Die CIBS 2026 gibt der Branche Impulse für einen raschen Start und den Weg zu einer hochwertigen Entwicklung!

Entdecken Sie die CIBS vom 29. März bis zum 31. März 2026 im SWEECC! Klicken Sie auf den untenstehenden Link, um weitere Einzelheiten zum Stand zu erfahren und unbegrenzte Geschäftsmöglichkeiten mit nur einem Klick zu erschließen!

https://www.boatshowchina.com/en

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2704048/image_5017074_21265340.jpg

