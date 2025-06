BioNTech-Milliarden-Deal Vorlage für BioNxt Solutions? Bayer-Aktie mit Kaufempfehlung!

Der Milliarden-Deal von BioNTech und Bristol-Myers Squibb war ein echter Paukenschlag und hat die Biotech-Branche wieder wach geküsst. Während Analysten ihr Kursziel für den deutschen Biotech-Überflieger erhöhen, fragen sich Anleger, wo Big Pharma als nächstes zuschlagen wird. Ein Kandidat für eine Partnerschaft ist BioNxt Solutions. Das Unternehmen will mit Schmelzfilmen, Hautpflaster und Tabletten die Einnahme von Medikamenten erleichtern. Bei der Entwicklung des Hauptprodukts zur leichteren Behandlung von Multipler Sklerose beginnt bald die klinische Studie und in Europa erhält man ein wichtiges Patent. Aufgrund der niedrigen Bewertung und der universellen Einsatzmöglichkeiten bietet sich auch eine Komplettübernahme an. Und was macht Bayer? Trotz der zahlreichen Gerichtsprozesse entwickelt sich die Aktie in 2025 positiv. Analysten sehen weiteres Kurspotenzial und stufen die Aktie hoch.Lesen sie den Artikel hier weiter