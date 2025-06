China legt inmitten des Zollstreits Außenhandelsdaten vor

Chinas Wirtschaft ist stark von Exporten abhängig. Im April schlug der chinesische Außenhandel überraschend die Erwartungen vieler Beobachter, als die Exporte um 8,1 Prozent stiegen. Der Handel mit den USA brach unter den Zöllen auf chinesische Waren in Höhe von 145 Prozent jedoch ein.

Mitte Mai einigten sich Delegierte aus Peking und Washington in Genf auf eine Pause im Zollstreit und eine deutliche Herabsetzung der beiderseitigen Importaufschläge, die in schwindelerregende Höhe gestiegen waren. Parallel zur Veröffentlichung der Außenhandelszahlen treffen sich am Montag in London erneut Vertreter der beiden größten Volkswirtschaften, um im Handelsstreit zu sprechen./jon/DP/he