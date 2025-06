Kingsmen nimmt Bohrungen auf dem Projekt Las Coloradas auf

Vancouver, British Columbia (22. Mai 2025) / IRW-Press / Kingsmen Resources Ltd. (TSXV: KNG), (OTC: KNGRF) (FWB: TUY) („Kingsmen“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Vertrag über die Durchführung von Diamantbohrungen unterzeichnet hat. Ein Bohrgerät wird gerade an den Standort verbracht und das Diamantbohrprogramm wird umgehend auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Silberprojekt Las Coloradas aufgenommen werden. Es liegen alle Genehmigungen und Landzugangsvereinbarungen für das gesamte Projektgebiet vor. Das Projekt Las Coloradas befindet sich im Bergbaubezirk Parral im Central Mexican Silver Belt im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua.

Im Rahmen dieses Bohrprogramms sind insgesamt 14 Bohrlöcher geplant. Das Programm wird sich auf die Strukturen/Erzgangsysteme Soledad und Soledad II konzentrieren, wo Oberflächenprobenahmen der in den historischen Abbaustätten und der ehemaligen Untertagemine Las Coloradas verbleibenden Mineralisierung beträchtliche Silbergehalte und stellenweise auch anomale Goldwerte geliefert haben. Im Zuge der aktuellen Bohrphase wird zunächst ein Kernbohrgerät in Betrieb genommen; im weiteren Jahresverlauf sollen je nach den Ergebnissen mehrere aufeinanderfolgende Bohrphasen erfolgen. Die Analyseergebnisse des Bohrprogramms werden bekannt gegeben, sobald sie vorliegen und zusammengestellt sind.

President Scott Emerson sagt dazu: „Wir freuen uns sehr, dass wir unser erstes Bohrprogramm auf unserem Projekt Las Coloradas aufnehmen können. Nur selten kommt ein Unternehmen in den Besitz eines Projekts im ertragreichen Bergbaubezirk Parral, das nachweislich eine hochgradige Silbermineralisierung beherbergt, das jedoch aufgrund der zuvor zersplitterten Eigentumsverhältnisse im Wesentlichen unerkundet ist. Nach Monaten rigoroser technischer Arbeiten, die in unserer jüngsten geophysikalischen IP-Vermessung ihren Höhepunkt fanden, gehen wir davon aus, dass bei Las Coloradas ein tiefer gelegenes, zusammenhängendes Mineralisierungssystem vorliegt, als bisher dokumentiert oder erprobt wurde. Diese Kampagne markiert einen entscheidenden Moment für die Aktionäre von Kingsmen, da wir ein gut geplantes Bohrprogramm in Angriff nehmen, das uns unserer Ansicht nach ausgezeichnete Chancen auf eine Entdeckung bietet.“