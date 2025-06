Wird's jetzt wild? Neben Adobe und Oracle stehen auch die GameStop-Zahlen an!

Dienstag, 10. Juni: GameStop

Gleich zwei Meme-Aktien in enger Beziehung sowohl zu Ryan Cohen als auch Meme-König Keith Gill, besser gekannt als DeepFuckingValue und Roaring Kitty, stehen in der kommenden Woche auf dem Programm: GameStop und der von Cohen gegründete Tiernahrungshändler Chewy, auf dessen Aktie Gill nach seinem Engagement bei GameStop als nächstes gewettet hatte.

Bei GameStop setzt CEO Cohen inzwischen voll auf Bitcoin. Dieser Schritt ist von vielen Anlegerinnen und Anlegern erwartet worden, nachdem das Unternehmen auf dem Höhepunkt des letzten Hypes mithilfe von Kapitalerhöhungen über 4 Milliarden US-Dollar eingesammelt hatte. Für die Anlegerinnen und Anleger hat sich das trotz anhaltend hoher Notierungen der Kryptowährung aber nicht ausgezahlt: Die Aktie notiert gegenüber dem Jahreswechsel mit einem Minus von 6,0 Prozent.

Die auch von MicroStrategy verfolgte Strategie birgt außerdem hohe Risiken. Nicht nur, da Bitcoin äußerst volatil ist und Wertveränderungen als Gewinne beziehungsweise Verluste bilanziert werden müssen, sondern auch da GameStop so seine Liquiditätsreserven auf das Spiel setzt, die angesichts der gestiegenen Renditen für US-Staatsanleihen hohe Zinserträge eingebracht haben. Die haben die Auswirkungen des weiter rückläufigen operativen Geschäftes bislang kompensiert und in den vergangenen drei Quartalen für Ertragsergebnisse über den Erwartungen gesorgt. Dieses Potenzial könnte mit verstärkten Bitcoin-Investitionen vertan sein.

Gegenüber dem Vorjahresquartal erwarten Analystinnen und Analysten einen weiteren Umsatzrückgang von 14,5 Prozent und somit einen Erlös in Höhe von 754,2 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll bei 0,04 US-Dollar liegen. Im Jahr zuvor hatte GameStop einen Fehlbetrag in Höhe von -0,12 US-Dollar je Aktie erwirtschaftet.

Unter Anlegerinnen und Anlegern gehört es längst zum guten Ton, vor den Zahlen auf einen steigenden Aktienkurs zu wetten: 69,1 Prozent aller am kommenden Freitag verfallenden Optionen sind Call-Optionen, denen nur ein Put-Anteil von 30,9 Prozent gegenüber steht. Für die Aktie ist eine Kursreaktion von 12,1 Prozent eingepreist. Das ist etwas mehr als im vergangenen Quartal.

Mittwoch, 11. Juni: Chewy

Trotz einer bereits weit über dem historischen Durchschnitt liegenden Unternehmensbewertung gehört der Online-Tiernahrungshändler Chewy zu derjenigen Gruppe von Momentum-Aktien, die sich gegenwärtig einfach nicht aufhalten lassen: Ähnlich wie bei anderen bereits hoch bewerteten Titeln wie Carvana, Robinhood und Palantir steigt die Aktie einfach immer weiter. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr betragen die Kursgewinne inzwischen über 110 Prozent. Allein seit dem Jahreswechsel hat Chewy bereits 41,8 Prozent an Wert gewonnen.

Argumente für diesen Kursanstieg liefern die Resilienz des Geschäftsmodelles – auch in Zeiten wirtschaftlicher und politischer Unsicherheit bleibt das Wohl ihrer Haustiere für viele Verbraucherinnen und Verbraucher ganz oben auf der Prioritätenliste – gleichzeitig ist das Umsatzwachstum in den vergangenen Quartalen dynamisch gewesen, während die Profitabilität verbessert werden konnte.

Nichtsdestotrotz ist die Aktie für einen Einzelhändler inzwischen hoch bewertet: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt für das aktuelle Geschäftsjahr bei 38,2. Für das kommende Jahr haben Analystinnen und Analysten ein Gewinnvielfaches von 31,3 veranschlagt. Beides liegt um rund das Doppelte gegenüber dem Branchendurchschnitt von 16,5. Auch beim Kurs-Gewinnwachstums-Verhältnis steht mit 1,63 inzwischen ein Wert zu Buche, der nicht mehr als günstig gilt.

Ohne ein deutlich über den Erwartungen liegendes Ergebnis, könnte nach der steilen Rallye in den vergangenen Wochen die Stunde der mit einem Leerverkaufsinteresse von etwa 7,6 Prozent in der Aktie vertretenen Leerverkäufer gekommen sein. Erwartet werden Konzernerlöse in Höhe von 3,08 Milliarden US-Dollar, während der bereinigte Gewinn pro Aktie bei 0,34 US-Dollar liegen soll.

Ähnlich wie bei GameStop wetten Optionshändlerinnen und -händler auch hier überwiegend auf steigende Kurse. Die Call-Quote liegt bei 54,8 Prozent, der Put-Anteil demgegenüber bei 45,2 Prozent. Derzeit ist eine Kursreaktion um 10,3 Prozent impliziert, was einen für die Aktie unterdurchschnittlichen Wert darstellt. In den vergangenen zwei Quartalen hat Chewy nach den Zahlen kaum verändert gehandelt.

Mittwoch, 11. Juni: Oracle

Mit einem Plus von 2,7 Prozent ist das Börsenjahr für Software- und Cloud-Dienstleister Oracle, dem großen Konkurrenten von SAP, bislang zufriedenstellend verlaufen – insbesondere, wenn man den zwischenzeitlichen Crash der Aktie auf ein 52-Wochen-Tief berücksichtigt. Wenn sich das Unternehmen, das inzwischen auch mit dem Trainieren von KI-Modellen sein Geld verdient, die Aufmerksamkeit zuletzt nicht mit aufstrebenden Werten wie CoreWeave und Nebius hätte teilen müssen, wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen.

Wie bei so vielen Werten innerhalb der KI-Branche wirkt aber auch hier inzwischen die hohe Unternehmensbewertung hemmend. Für das laufende Geschäftsjahr ist Oracle mit einem KGV von 28,5 bewertet, für das kommende sind 25,6 veranschlagt. Das sind Werte, die um 50 Prozent über dem historischen Bewertungsmittel der Aktie sowie um mehr als ein Viertel über dem Branchendurchschnitt liegen. Auch beim Kurs-Gewinnwachstums-Verhältnis überzeugt Oracle derzeit nicht: Die hohen Investitionskosten für KI-Hardware belasten die Ertragsseite.

Das schlägt sich auch in den Erwartungen der Analystinnen und Analysten nieder. Zwar wird mit einem Umsatzanstieg von 9,0 Prozent auf 15,58 Milliarden US-Dollar gerechnet, der bereinigte Gewinn pro Aktie soll mit 1,64 US-Dollar aber um nur einen Cent über dem Vorjahresergebnis liegen. Ertragsseitig könnte der Ausblick für das kommende Geschäftsjahr dadurch belastet sein, dass Oracle vor wenigen Tagen angekündigt hatte, KI-Beschleuniger von Nvidia im Wert von 40 Milliarden US-Dollar zu kaufen.

Angesichts der fortgeschrittenen Unternehmensbewertung haben sich Anlegerinnen und Anleger am Optionsmarkt mehrheitlich gegen sinkende Kurse abgesichert. Der Put-Anteil liegt bei 56,8 Prozent, während Calls nur einen Anteil von 43,2 Prozent auf sich vereinigen. Für die Aktie muss mit einer Kursreaktion von bis zu 8,4 Prozent gerechnet werden. Das hatte Oracle in den vergangenen sechs Quartalen aber viermal überboten, davon dreimal mit zweistelligen Gewinnen.

Donnerstag, 12. Juni: Adobe

Bei Adobe herrscht weiterhin Unklarheit darüber, ob das Unternehmen zu den KI-Gewinnern oder am Ende vielleicht sogar nicht doch zu den großen Verlierern gehört. Denn einerseits hat das Unternehmen seine Video-, Bild- und Textbearbeitungssoftware mit KI-Features ausgestattet, welche die Produktivität der User erhöhen soll. Andererseits kommt KI-generierten Medieninhalten aber eine immer größere Bedeutung zu. Die bedrohen das Geschäftsmodell von Adobe.

Dementsprechend volatil hat die Aktie in den vergangenen zwei Jahren gehandelt. In 2025 hat Adobe bislang 6,6 Prozent an Wert verloren, im Vergleich zum Vorjahr sind die Abgaben sogar noch etwas größer. Zeitweise handelte das Papier aber auch auf einem Mehrjahrestief, was aus technischer Perspektive ein Verkaufssignal darstellt. Insofern können sich Anlegerinnen und Anleger über die aktuelle Performance sogar glücklich schätzen.

Die anhaltende Berg- und Talfahrt hat der Aktie die Zeit gegeben, in ihre lange hohe Bewertung hineinzuwachsen. Gegenwärtig handelt Adobe bei vielen Bewertungskennziffern um 40 Prozent unter ihren historischen Durchschnittswerten. Gegenüber dem Rest der Branche ist das Unternehmen inzwischen jedoch als fair bis leicht unterbewertet einzuschätzen. Damit dürfte den Quartalszahlen sowie dem Ausblick eine hohe Bedeutung für den nächsten Kursimpuls zukommen.

Von der Wall Street wird ein Umsatzergebnis in Höhe von 5,8 Milliarden US-Dollar geschätzt, was ein Wachstum im einstelligen Prozentbereich und damit den schwächsten Wert seit zwei Jahren bedeuten würde. Der bereinigte Gewinn pro Aktie wird auf 4,97 US-Dollar veranschlagt. Das entspricht einer erwarteten Steigerung um etwas mehr als 10 Prozent.

Gegenüber der Aktie, für die eine Kursreaktion von 8,5 Prozent eingepreist ist, zeigen sich Händlerinnen und Händler am Optionsmarkt vorsichtig optimistisch: Der Call-Anteil liegt bei 52,4 Prozent. Gefragt waren zuletzt aus dem Geld liegende Call-Optionen, hier hoffen Trader also auf eine starke Kursbewegung zur Oberseite. Die gibt die Earnings-Historie aber nicht her: In den vergangenen fünf Quartalen ging es viermal bergab, davon insgesamt dreimal deutlich zweistellig.

Weitere nennenswerte US-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion