Giant Mining setzt Zusammenarbeit mit RESPEC Engineering fort, um die Kernbohrungen von 2024 und die des Frühjahrs 2025 in die Modellierungen des Kupfer-Silber-Gold-Projekts Majuba Hill in Nevada aufzunehmen

Neue Untersuchungsergebnisse und geologische Daten ab dem Wirksamkeitsdatum des Berichts werden zusammengestellt und einbezogen werden, um die beobachtete Geologie komplett aufzunehmen und das beste Verständnis der Mineralisierung auf Majuba Hill bereitzustellen.

David Greenway, CEO von Giant Mining, meinte hierzu: „Die Bohrsaison 2025 auf Majuba Hill war unsere bisher anspruchvollste und technisch fortschrittlichste. Die deutlich früh sichtbare Mineralisierung übertraf unsere Erwartungen und führte zu der Ergänzung um ein fünftes Bohrloch – MHB-36 – welches sich an einer KI-gestützten geophysikalischen Modellierung orientierte. Dieses KI-bestimmte Bohrloch durchteufte eine vielversprechende Mineralisierung und kennzeichnet einen bedeutenden Step-out von zuvor identifizierten Zonen, wodurch das Potenzial für eine neue Entdeckung angezeigt wird. Das Kernbohrloch MHB-34 erzielte indessen eine Tiefe von 1.963 Fuß und traf auf gediegenes Kupfer, was das Größen- und Tiefenpotenzial des Kupfer-Silber-Gold-Systems von Majuba Hill untermauert. Wir freuen uns darauf, das Projekt mit RESPEC weiter voranzutreiben, während wir mit Majuba Hill voranschreiten.“

Über RESPEC

RESPEC ist eine internationale Gruppe, die Engineering, angewandte Wissenschaften und Technologie auf natürliche Ressourcen bezieht und über eine umfangreiche Erfahrung in der Mineral- und Explorationsbranche in ganz Nevada und den westlichen Vereinigten Staaten verfügt. RESPEC wurde im Jahr 1969 mit über 600 Mitarbeitern und einem Umsatz von über 112 Millionen USD gegründet (2022).

Phase-1-Bohrprogramm 2025

2024 und 2025 wurden insgesamt sieben Bohrlöcher – MHB-30 bis MHB-36 – fertiggestellt, wobei sich die Kernbohrungen auf insgesamt 7.370,5 Fuß (2.246,53 Meter) belaufen. Die Bohrungen auf Majuba Hill umfassen somit insgesamt 89.395 Fuß (27.247,5 Meter), wodurch das geologische Modell und Verständnis des Unternehmens zur Mineralisierung deutlich verbessert werden wird.

Bohrloch Nr. Typ Tiefe (m) Bohrlochtiefe Datum Gesamttiefe Azim. des Bohrkragens Neigung East NAD27 North NAD27 MHB-30 Kern 243,84 800 7/24/2024 235 -70 375781 4503036 MHB-31 Kern 331,01 1086 8/3/2024 310 -50 375957 4502984 MHB-32 Kern 271,1 889,5 3/30/2025 190 -50 375800 4503179 MHB-33 Kern 285,3 936 4/6/2025 15 -50 375684 4502943 MHB-34 Kern 598,3 1963 5/2/2025 90 -45 375474 4503032 MHB-35 Kern 181,7 596 5/5/2025 270 -45 375811 4502994 MHB-36 Kern 335,3 1100 5/10/2025 220 -70 375843 4502719

Tabelle 1: Details der Bohrkragen im Bohrprogramm 2024 und 2025 auf Majuba Hill

Das vorrangige Ziel des Kernprogramms 2025 war ein Step-out von den bekannten Zonen der Kupfermineralisierung und deren Erweiterung, um das Projekt Majuba Hill auf den Abschluss einer Mineralressourcenschätzung hinzuführen. Der komplette Bohrkern wurde zur gesicherten Kerneinrichtung von Giant Mining in Elko, Nevada, transportiert, wo er vom Personal des Unternehmens protokolliert, zersägt und beprobt wurde. Die Proben wurden zur geochemischen Analyse an ALS Global Services („ALS Labs“) gesendet. Die Probenvorbereitung wurde dabei in deren Einrichtung in Elko durchgeführt, während die endgültige Untersuchung in deren Labor in Vancouver, British Columbia, stattfand.

Zu den wichtigsten Highlights gehören:

MHB-30 (Pressemitteilung vom 24. September 2024)

Aus Kernbohrloch MHB-30 („MHB-30“) wurde hochgradiges Kupfer erhalten, was deutlich mit einer magmatisch-hydrothermalen, kupferhaltigen Brekzienzone in Zusammenhang gebracht wurde. Die Untersuchungen der Brekzienzone ergaben:

- 218,0 Fuß mit 1,35 % Cu und 73,4 g/t Ag ab 0 bis 218 Fuß (0-66,4 m), einschließlich

74,0 Fuß (22,6 Meter) mit 2,6 % Cu und 30,1 g/t Ag

Abbildung 1: MHB-30/182 ft (55 m) mit 4,46 % Cu und 49 g/t Ag mit Azurit, Malachit und Chrysokoll (3a). Verstreuter Chalkopyrit und Bornit in intrusivem Rhyolith (3b).

Bohrloch Abschnitt Fuß (ft) Cu% Ag ppm Von ft Bis ft Bedeutende Kupferabschnitte* MHB-30 218,0 1,35 73,40 0 218,0 218 ft mit 1,35% Cu von 0 bis 218 ft einschließlich 74,0 139,93 213,91 140 214,0 74 ft mit 2,6% Cu von 140 bis 214 feet MHB-31 115,0 0,10 3,00 769 884,0 115 ft mit 0,1% Cu von 769 bis 884 feet MHB-32 Gesamtes Bohrloch 889,5 0,16 9,24 0 889,5 889,5 ft mit 0,16% Cu von 0 bis 889,5 ft Bedeutender Abschnitt 379,5 0,33 16,97 510 889,5 379,5 ft mit 0,33% Cu von 510 bis 889,5 ft einschließlich 85,0 0,64 50,89 510 595,0 85 ft mit 0,64% Cu von 510 bis 595 ft sowie einschließlich 169,5 0,41 9,51 720,0 889,5 169,5 ft mit 0,41% Cu von 720 bis 889,5 ft mit 40,0 1,36 13,33 780 820,0 40 ft mit 1,36% Cu von 780 bis 820 ft mit 10,0 4,36 35,65 805 815,0 10 ft mit 4,36% Cu von 805 bis 815 ft

Tabelle 2: Bedeutende Untersuchungsabschnitte von MHB-32 zu den bisher gemeldeten Analyseergebnissen. (*Wahre Mächtigkeiten sind unbekannt.)

MHB-32

MHB-32 durchteufte zwei bedeutende Zonen mit Kupfermineralisierung innerhalb eines weiteren Abschnitts von 379,5 Fuß (115,7 m) mit einem Gehalt von 0,33 % Cu und 16,97 ppm Ag, ab 510 bis 889,5 Fuß (155,5 bis 271,1 m). Diese Ergebnisse erweitern die bekannte Mineralisierung tiefer und weiter nördlich als frühere Bohrungen. Die zwei wichtigsten Abschnitte (in Tabelle 2 beschrieben) sind:

- 85 Fuß (25,9 m) mit 0,64 % Cu und 50,89 ppm Ag ab 510 bis 595 Fuß (155,5 bis 181,4 m)

- 169,5 Fuß (51,7 m) mit 0,41 % Cu und 9,51 ppm Ag ab 720 bis 889,5 Fuß (219,5 bis 271,1 m), darunter:

40 Fuß (12,2 m) mit 1,36 % Cu und 13,33 ppm Ag ab 780 bis 820 Fuß (237,7 bis 249,9 m) , mit einem höhergradigen Bereich wie folgt: 10 Fuß (3,0 m) mit 4,36 % Cu und 35,65 ppm Ag ab 805 bis 815 Fuß (245,4 bis 248,4 m)



Kernbohrloch MHB-32 wurde bis auf eine Gesamttiefe von 889,5 Fuß (271,1 Meter) niedergebracht. Das Bohrloch durchteufte kupferhaltige magmatisch-hydrothermale Brekzien mit sekundären Kupfer-Mineralen, einschließlich Azurit, Malachit und Chalkosin. Diese gingen in stark oxidierte Kupfersulfide über, zusammen mit primärem, nicht oxidiertem Chalkopyrit in der Nähe des Bodens des Bohrlochs.

Abbildung 2: MHB-32 – Azurit, Malachit, Chalkosin in magmatisch-hydrothermaler Brekzie bei 527 bis 537 ft (160-163 m).

Dieser frühe Erfolg bestätigte die vertikale Kontinuität des mineralisierten Systems und das Vorliegen von in Brekzien eingelagerten Kupferzonen.

Abbildung 3: MHB-32 – Rote Umrandungen intrusiver Gesteinsfragmente innerhalb schwarzer Turmalin-Brekzienmatrix mit Chalkopyrit bei 810 ft (246,89 m).

MHB 34 – Durchschneiden von gediegenem Kupfer

Kernbohrloch MHB-34 wurde bis auf eine Gesamttiefe von 1.963 Fuß (598,3 Meter) niedergebracht. Die Bohrlöcher trafen in den tieferen Bereichen auf eine beständige Mineralisierung mit gediegenem Kupfer, Cuprit und Chalkopyrit, wobei gediegenes Kupfer über 1.850 Fuß hinaus festgestellt wurde.

Abbildung 4: Gediegenes Kupfer in gebrochenem HQ-Kern mit 2,5 Zoll (63,5 mm) Durchmesser aus 1.499 Fuß (456,9 m) Tiefe in MHB-34.

Diese visuellen Ergebnisse weisen auf eine solide Anreicherungszone hin, die mit einem Porphyrsystem in der Tiefe in Verbindung steht, und deuten eine Nähe zu einer primären Kupfersulfidquelle an.

MHB 36 – Eine KI-orientierte Step-out-Entdeckung oder potenzielle Lagerstättenerweiterung

Das fünfte und letzte Bohrloch des Kernprogramms, MHB-36, war mit einer Gesamttiefe von 1.000 Fuß (304,8 Meter) entworfen. Dieses Bohrloch wurde von Exploration Technologies („ExploreTech“) mit Hilfe seines eigenen KI-gestützten geophysikalischen Modellierungssystems geplant, um eine Anomalie der Resistivität mit hohem Potenzial zu erproben, die im südlichen Bereich des Projektgebiets Majuba Hill umrissen wurde. Der KI-orientierte Ansatz zur Zielbestimmung strebte an, die geologisch günstigen Zonen mit einem Potenzial für eine neue Kupfermineralisierung zusätzlich zu der bestehenden Mineralisierung zu identifizieren.

Aufgrund der Durchteufung der durch Modellierung prognostizierten Sulfide wurde das Bohrloch auf 1.100 Fuß (335,28 Meter) ausgeweitet. MHB-36 durchteufte eine verstreute und in Erzgängen eingelagerte Chalkopyrit-Mineralisierung innerhalb intrusiver und magmatisch hydrothermaler Brekzien, beginnend ab einer Bohrlochtiefe von 650 Fuß (198 Meter). Eine Mineralisierung wurde unregelmäßig über 905 Fuß (274,32 Meter) hinaus beobachtet, was die Richtigkeit des KI-Modells bestätigt und das Potenzial für weitere Erweiterungen der kupferhaltigen Zonen in diesem nicht ausreichend erkundeten Gebiet hervorhebt.

Abbildung 5: 3D-Model von Majuba Hill, das die fünf Bohrkragen und die zusammengefassten Ergebnisse für MHB-36 zeigt. Rechts: Diagramm der Bohrergebnisse im Bohrloch und Prognose von ExploreTech mit prognostizierter Wahrscheinlichkeit einer Sulfidmineralisierung and die tatsächliche Durchteufung (gestrichelt grau).

Abbildung 6: MHB-36/935 Fuß (285 m). Verstreuter Chalkopyrit in Intrusivgestein.

Zu den wichtigsten Eigenschaften von Majuba Hill gehören:

Standort: Nevada, USA - eine weltweit führende Bergbauregion, die in der jährlichen Umfrage des Fraser-Instituts über Bergbauunternehmen im Jahr 2022 auf Platz 1 steht. Projektfläche: 9.684 Acres Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt 113 Kilometer (70 Meilen) auf dem Straßenweg südwestlich von Winnemucca (Nevada) und 251 km (156 Meilen) nordöstlich von Reno. Die Zufahrt erfolgt über gut ausgebaute Landstraßen von der Ausfahrt Imlay, Nevada, auf der U.S. Interstate 80 und dann 23 Meilen in westlicher Richtung. Menschen, Straßen, Strom und Wasser sind die grundlegenden Elemente bei der Bewertung der Infrastruktur, und Majuba Hill verfügt bereits über eine solide infrastrukturelle Grundlage für den Bau einer großen Anlage, was im Vergleich zu abgelegeneren Projekten erhebliche Einsparungen ermöglicht. Geschichte: Ehemaliger Produktionsbetrieb Bohrungen: Bohrungen über bislang etwa 89.395 Fuß. Ungefährer Neuwert dieser Bohrungen von 12,1 Millionen US$ unter Anwendung aktueller Kosten. Mineralisierung: Das Projekt weist Anzeichen auf einen potenziell großen Cu-Ag +/- Au-Mineralisierungskörper auf, der viele Gemeinsamkeiten mit großen Porphyr-Kupfer-, Silber- und Goldprojekten aufweist. Erweiterungsmöglichkeiten: Die IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Stepout-Bohrungen deuten auf bedeutendes Erweiterungspotenzial hin, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offen ist. Vollständig finanziert: Finanzierung für nächste Bohrphase in Majuba Hill ist gesichert

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle („QA/QC“) und Produktkette

Das Unternehmen wendet auf dem Projekt Majuba Hill ein QA/QC-Programm an, das den besten Praktiken der Branche entspricht. Die Proben werden in Stoffbeuteln verpackt und vom gesicherten Lagerhaus von Giant Mining zur Probenaufbereitungsanlage von ALS Labs in Elko (Nevada) transportiert. Dann transportiert ALS Labs die aufbereiteten Probenpulver zu seinem Analyselabor in North Vancouver, B.C.

Die Bohrkernproben werden der Länge nach in zwei Hälften zersägt; eine Hälfte wird in einen mit Etikett versehenen Stoffprobenbeutel gepackt. Alle Proben werden auf ihren Gehalt an Kupfer, Gold, Silber und 33 weiteren Elementen untersucht. Gold wird nach dem bei ALS Labs angewendeten Au-AA23-Verfahren ermittelt; eine eingewogene Teilprobe (30 Gramm) wird dabei einer Flammprobe mit abschließender Atomabsorption unterzogen. Kupfer, Silber sowie die übrigen 31 Elemente werden nach der von ALS Labs angewendeten ME-ICP61-Methode bestimmt; es handelt sich dabei um einen Aufschluss aus vier Säuren mit anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissions-Spektroskopie (ICPAES). Rund 5 % der übergebenen Proben sind Duplikate von Bohrkernen und Mahlproben von standardmäßigen Kupfer-Gold-Porphyr-Referenzmaterialien. Die restlichen Probenpulver (Pulpen) werden von ALS Labs abgeholt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. „Buster“ Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43- 101“).

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill befindet sich in einer bergbaufreundlichen Rechtsprechung mit vorteilhaften Vorschriften und hat das Potenzial, eine der nächsten großen Kupferlagerstätten zu werden, die für die Deckung des steigenden Bedarfs an diesem roten Metall entscheidend ist.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Daher sollten diese Aussagen nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf den von ihm getroffenen Annahmen, den ihm derzeit verfügbaren Informationen und anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aufgrund von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die das Unternehmen in seinen öffentlichen Wertpapierunterlagen angibt, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

