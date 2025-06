US-Patentbehörde gewährt Defence Therapeutics Patentschutz für wegweisende ADC-Technologie der nächsten Generation

Montreal, (Québec), Kanada, 9. Juni 2025 - Die Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FSE: DTC), ein führendes Biotechnologieunternehmen mit Spezialisierung auf Arzneimittelverabreichungstechnologien, freut sich bekannt zu geben, dass das United States Patent and Trademark Office (USPTO) eine „Notice of Allowance“ für seine US-Patentanmeldung erteilt hat, die eine seiner Next-Generation-Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC)-Technologien abdeckt. Die Genehmigung der US-Patentanmeldung Nr. 18/351,291 (‘291) und umfasst wertvolle Stoffschutzansprüche, die therapeutisch aktive ADCs breit abdecken – nicht beschränkt auf bestimmte Krankheiten oder therapeutische Zielstrukturen – sowie Ansprüche zur Verwendung dieser ADCs für die Behandlung oder Diagnose von Krankheiten wie Krebs.