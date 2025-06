COSORI begrüßt die Köchin Zora Klipp, die alle Menschen tagtäglich zum Kochen inspirieren möchte

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Neue Partnerschaft startet mit

exklusiven Rezepten, Inhalten aus der Küchenpraxis und abwechslungsreichen

Kocherlebnissen in ganz Deutschland



Cosori (https://cosori.de/) , die preisgekrönte Küchengerätemarke der

VeSync-Familie, ist stolz darauf, ihre neueste Zusammenarbeit mit der deutschen

Köchin und TV-Persönlichkeit Zora Klipp bekannt zu geben. Diese Partnerschaft

steht für die gemeinsame Mission, authentische, köstliche und gesunde Küche in

jede Altersgruppe zu bringen - von Einzelmahlzeiten bis hin zu gemeinsamen

Essen.





Zora wird als echte Nutzerin Teil der COSORI-Familie. - jemand, der für sichselbst, ihren Partner und bald auch für eine wachsende Familie kocht. IhreGeschichte spiegelt die von COSORI wider: gesundes Alltagskochen einfacher,schneller und angenehmer zu machen."Cosori und Zora teilen die gleiche Vision: ein Engagement für gesundes undbodenständiges Kochen und dafür, dass nahrhafte Mahlzeiten für jeden müheloszubereitet werden können", sagt Johnny Liang, PR Manager bei Cosori Europe."Zora Klipp bringt eine lebendige, authentische Stimme in die moderne Küche -die perfekt mit dem übereinstimmt, wofür Cosori steht. Sie kreiertmaßgeschneiderte gesunde Rezepte für ihre Community mit Cosori Airfryern.Gemeinsam wollen wir mehr Menschen dazu inspirieren, innovativ und ausgewogen zukochen, ohne dabei Kompromisse beim Geschmack einzugehen - für einen gesünderenLebensstil, der durch die Qualitätsauswahl einer vertrauenswürdigenkulinarischen Expertin unterstützt wird."Authentizität und Erfahrung sind für Zora von entscheidender Bedeutung: "Ichbenutze nun schon seit zwei Jahren Heißluftfritteusen, und die Modelle vonCOSORI haben mich wirklich überzeugt - nicht nur durch ihr Aussehen, sondernauch durch ihre hervorragende Leistung. Als ich also darüber nachdachte, mitwelcher Marke ich eine Partnerschaft eingehen wollte, war COSORI die logischeWahl. Es passte einfach perfekt. Ich wollte meine Rezepte mit einem Gerätzubereiten, dem ich wirklich vertraue - und ich weiß, dass man mit COSORI jedesMal schöne und köstliche Ergebnisse erzielen kann."Während Zora ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlägt, plant sie bereits dieZeit nach der Schwangerschaft: "Mit Blick auf die Zukunft bin ich auf jeden Fallfroh, dass ich ein Werkzeug gefunden habe, mit dem ich super effizient kochenkann - und das trotzdem gesund und lecker ist. Ich werde nicht mehr so viel Zeithaben. Mein ganzes Leben wird auf den Kopf gestellt werden, aber ich bin froh,wenn ich andere Menschen noch zum Kochen inspirieren kann. Manchmal braucht man