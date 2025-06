Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Pfingstmontag merklich gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,36 Prozent auf 130,84 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,53 Prozent.

Dem Handel fehlte es angesichts des Feiertages an Impulsen. Das Handelsvolumen dürfte niedrig bleiben. Auch im weiteren Handelsverlauf werden weder in der Eurozone noch in den USA Konjunkturdaten veröffentlicht.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf die nächsten Handelsgespräche zwischen den USA und China. Sie sollen an diesem Montag in London zwischen ranghohen Vertretern der beiden weltgrößten Volkswirtschaften stattfinden. Der weiter schwelende Handelskonflikt belastet das Wirtschaftswachstum./jsl/stw