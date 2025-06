H.I.G. Capital schließt die Übernahme der ITH Group Limited ab

LONDON, 9. Juni 2025 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital („H.I.G."), ein weltweit führendes alternatives Investmentunternehmen mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass eines seiner verbundenen Unternehmen die Übernahme von ITH Group Limited („ITH" oder das „Unternehmen"), einem führenden britischen Anbieter von aseptischen pharmazeutischen Compounding-Dienstleistungen, in Partnerschaft mit seinen Gründern Adam Bloom und Karen Hamling abgeschlossen hat. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

ITH stellt maßgeschneiderte, injizierbare Medikamente für Patienten mit besonderen medizinischen Bedürfnissen her, insbesondere für solche, die von den bestehenden alternativen Behandlungsmethoden nicht abgedeckt werden können. Innerhalb der Branche für Compounding-Dienstleistungen ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Chemotherapie, totale parenterale Ernährung und zentrale intravenöse Zusatzstoffe und bietet qualitativ hochwertige, patientengerechte Medikamente für Erwachsene und Neugeborene an. Das Unternehmen betreibt außerdem eine führende digitale Apotheke, die Privat- und NHS-Patienten mit wichtigen, zugelassenen Medikamenten versorgt. In Zusammenarbeit mit dem Management-Team von ITH will H.I.G. die starke Erfolgsbilanz des Unternehmens in Bezug auf organisches Wachstum fortsetzen und neue Initiativen unterstützen, einschließlich der Erhöhung der Produktionskapazität des Unternehmens. Das bestehende Managementteam von ITH bleibt bestehen, wobei Adam Bloom und Karen Hamling weiterhin als CEO bzw. COO tätig sein werden.

Adam Bloom, CEO der ITH Group, kommentierte: „Ich freue mich, H.I.G. als wichtigen Investor in der ITH Group begrüßen zu dürfen. Seit unserer Gründung im Jahr 2008 ist ITH kontinuierlich gewachsen, indem wir in unsere Mitarbeiter investiert und die Dienstleistungen für unsere Patienten verbessert haben. Heute sind wir stolz darauf, ein führender Anbieter von Compounding-Dienstleistungen in Großbritannien zu sein, der sowohl den NHS als auch den privaten Gesundheitssektor unterstützt. Mit Blick auf die Zukunft bleiben wir entschlossen, unser Dienstleistungsangebot weiter auszubauen, unsere Expertise in der Bereitstellung lebenswichtiger, individuell hergestellter Arzneimittel weiter zu vertiefen und unsere Apothekendienstleistungen kontinuierlich weiterzuentwickeln."